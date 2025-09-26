Δέκα φωτογραφίες που αποδεικνύουν ότι ο Robert Redford ήταν ένας από τους πιο καλοντυμένους άνδρες όλων των εποχών
MARIE CLAIRE

Δέκα φωτογραφίες που αποδεικνύουν ότι ο Robert Redford ήταν ένας από τους πιο καλοντυμένους άνδρες όλων των εποχών

Τόσο στην οθόνη όσο και στην καθημερινότητά του, απέδειξε ότι το ανδρικό ντύσιμο μπορεί να είναι απλό αλλά ποτέ αδιάφορο.

Δέκα φωτογραφίες που αποδεικνύουν ότι ο Robert Redford ήταν ένας από τους πιο καλοντυμένους άνδρες όλων των εποχών
Λίγες μορφές στο Χόλιγουντ κατάφεραν να συνδυάσουν τον μύθο με το στυλ όπως ο Robert Redford. Ο ηθοποιός που σημάδεψε τον αμερικανικό κινηματογράφο των ’70s και άφησε κληρονομιά το Sundance Film Festival, έγινε ταυτόχρονα fashion icon χωρίς ποτέ να το επιδιώξει.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης