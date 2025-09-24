Σε ποια ηλικία φεύγουν οι Έλληνες από το πατρικό τους;
Σε ποια ηλικία φεύγουν οι Έλληνες από το πατρικό τους;
Και σε ποια θέση βρίσκονται στην ευρωπαϊκή κατάταξη.
Το στερεότυπο που θέλει τους Έλληνες να εγκαταλείπουν το πατρικό τους πολλά χρόνια μετά την ενηλικίωσή τους επιβεβαιώνεται για ακόμα μία φορά από τις στατιστικές που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Συγκεκριμένα, η μέση ηλικία που ανοίγουν τα φτερά τους είναι η τρίτη υψηλότερη σε ευρωπαϊκό επίπεδο (30,7 έτη), με τη Σλοβακία στη δεύτερη θέση (30,9) και την Κροατία να κατέχει την πρωτιά (31,3). Οι χώρες όπου οι νέοι φεύγουν νωρίτερα από την οικογενειακή φωλιά είναι η Φιλανδία (21,4), η Δανία (21,7) και η Σουηδία (21,9).
