Η καρδιά του σπιτιού χτυπάει στην κουζίνα
Περισσότερο από ένας χώρος για φαγητό – μια σκηνή γεμάτη ιστορίες, αποφάσεις και όνειρα.
Υπάρχει μια στιγμή κάθε πρωί, λίγο πριν φύγουμε όλοι από το σπίτι, που συναντιόμαστε για λίγα λεπτά στην κουζίνα. Μπορεί να διαρκεί όσο ένας βιαστικός καφές, μια γρήγορη μπουκιά ή ακόμα κι ένα απλό «καλημέρα». Όμως αυτό το σημείο συνάντησης, με έναν μαγικό τρόπο, γίνεται ο πυρήνας της ημέρας. Δεν είναι τυχαίο: η κουζίνα δεν είναι απλώς ένα δωμάτιο όπου ετοιμάζουμε το φαγητό, αλλά η σκηνή όπου ξεδιπλώνεται η ίδια η ζωή μας.
Εδώ μοιραζόμαστε συνταγές, αλλά και ιστορίες. Εδώ λέγονται αλήθειες και παίρνονται αποφάσεις. Στην κουζίνα έχουμε κλάψει, γελάσει, τσακωθεί και ονειρευτεί. Το τραπέζι της κουζίνας έχει δει σχέδια να γεννιούνται σε χαρτοπετσέτες, παιδιά να μαθαίνουν τα πρώτα τους γράμματα και φίλους να μένουν λίγο παραπάνω «για έναν καφέ». Το φαγητό είναι η αφορμή, η σύνδεση όμως είναι η ουσία. Κι όπως κάθε σκηνή χρειάζεται το σωστό σκηνικό, έτσι και η κουζίνα χρειάζεται έμπνευση και λειτουργικότητα. Σε αυτό, οι ιδέες και οι λύσεις της ΙΚΕΑ συχνά δίνουν έναν νέο αέρα στον χώρο.
