Ήταν ο Zayn Malik απών από τα πέμπτα γενέθλια της κόρης του; Τι απαντά η Gigi Hadid

Ημικρή Khai, κόρη της Gigi Hadid και του Zayn Malik, έγινε επισήμων 5 ετών και το γιόρτασε με ένα εντυπωσιακό πάρτι, στιγμιότυπα από το οποίο μοιράστηκε στα social media η μητέρα της. Όπως κάθε φορά, το πρόσωπο της Khai δεν φάνηκε σε καμία φωτογραφία, καθώς οι γονείς της έχουν αποφασίσει από τη στιγμή της γέννησής της, να κρατήσουν μία τακτική ιδιωτικότητας όσον αφορά τις εμφανίσεις της κόρης τους στα media.Κάτω από την ανάρτηση, έγραψε: «Το να γιορτάζουμε τα γενέθλιά σου, είναι η πιο όμορφη μέρα της χρονιάς, κάθε χρόνο. Χαρούμενα 5α γενέθλια στο φως της ζωής μου! Είσαι πραγματικά τα πάντα για μένα ✨✨⚡️⚡️⚡️ νιώθω τόσο τυχερή και περήφανη που είμαι η μαμά σου!!!!!!! 🧁 (μα πώς γίναμε 5;!?)🥹»