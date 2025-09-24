Princess Diana: Δύο αρώματα που φορούσε ξανά και ξανά

Διαχρονικά, κομψά και απόλυτα θηλυκά.

Η Πριγκίπισσα Νταϊάνα είχε έναν μοναδικό τρόπο να ισορροπεί ανάμεσα στην απλότητα και την πολυτέλεια. Όλα πάνω της έδειχναν μελετημένα αλλά ποτέ στημένα. Όπως έχει πει και η προσωπική της make-up artist, Mary Greenwell, η Diana φορούσε πάντα άρωμα. Ήταν μέρος της καθημερινότητάς της.





Κάποια από τα αρώματα που χρησιμοποιούσε έχουν αποκαλυφθεί από ανθρώπους που τη γνώριζαν, ενώ άλλα έχουν μείνει στη σφαίρα της φήμης. Παρ’ όλα αυτά, είναι αρώματα που έχουν γράψει ιστορία και συνεχίζουν να αγαπιούνται μέχρι σήμερα.

24.09.2025, 11:52