Έρολ Μασκ: Ο πατέρας του Ίλον Μασκ κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών του
Έρολ Μασκ: Ο πατέρας του Ίλον Μασκ κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών του
Ο δισεκατομμυριούχος έχει πει πως ο πατέρας του έκανε «σχεδόν ό,τι κακό θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί»
O Errol Musk, πατέρας του Elon Musk, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση πέντε βιολογικών και θετών παιδιών του. Η αμερικανική εφημερίδα σχολιάζει πως αυτοί οι ισχυρισμοί μπορεί να εξηγούν το γιατί ο δισεκατομμυριούχος γιος του σπάνια μιλάει για τον 79χρονο πατέρα του.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα