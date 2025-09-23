Έρολ Μασκ: Ο πατέρας του Ίλον Μασκ κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών του

O Errol Musk, πατέρας του Elon Musk, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση πέντε βιολογικών και θετών παιδιών του. Η αμερικανική εφημερίδα σχολιάζει πως αυτοί οι ισχυρισμοί μπορεί να εξηγούν το γιατί ο δισεκατομμυριούχος γιος του σπάνια μιλάει για τον 79χρονο πατέρα του.