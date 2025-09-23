Το μήνυμα που ανήρτησε η πριγκίπισσα Charlene λίγο πριν απονείμει το βραβείο Socrates και η εντυπωσιακή τουαλέτα (βίντεο)

Ηπριγκίπισσα Charlene του Μονακό εμφανίστηκε με ένα κομψό, μακρυμάνικο λευκό φόρεμα στο Ballon d’Or, το βράδυ της Δευτέρας, 22 Σεπτεμβρίου, στο Παρίσι, για να απονείμει το περίφημο Socrates Award κατά τη διάρκεια της τελετής.Το λευκό φόρεμα, που έφτανε μέχρι το πάτωμα, διέθετε ανοιχτή λαιμόκοψη σε σχήμα χαμόγελου, column φούστα και διακριτικά κυματιστά στοιχεία που του έδιναν κίνηση. Στους ώμους, υπήρχαν ελαφρώς φουσκωμένες λεπτομέρειες που τόνιζαν τη σιλουέτα. Το αέρινο λευκό φόρεμα στένευε ελαφρά στη μέση προσθέτοντας δυναμισμό στο σύνολο.Όσον αφορά στα αξεσουάρ, η πριγκίπισσα Charlene επέλεξε σκουλαρίκια με διαμάντια σε σπειροειδή σχεδίαση, προσθέτοντας λάμψη στην εμφάνισή της. Το χτένισμά της ήταν απλό και κομψό, με τα ξανθά μαλλιά της τραβηγμένα πίσω, αφήνοντας μερικές τούφες να πλαισιώνουν το πρόσωπό της. Το μακιγιάζ της ολοκληρώθηκε με μια πινελιά έντονου κόκκινου κραγιόν.