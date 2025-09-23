H Ντούα Λίπα συμπλήρωσε το ολόμαυρο σύνολό της με λεοπάρ τσάντα
H ιδανική επιλογή για να ζωντανέψει το look της.
Οι πασαρέλες μας έχουν ήδη προειδοποιήσει και τώρα η Dua lipa το επιβεβαιώνει: η τσάντα με animal print είναι ένα ασφαλές στοίχημα αυτό το φθινόπωρο-χειμώνα 2025/26.
