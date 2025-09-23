Intervision: Ο ρωσικός διεθνής διαγωνισμός τραγουδιού-απάντηση στη Eurovision θέλει να προάγει παραδοσιακές αξίες
MARIE CLAIRE

Intervision: Ο ρωσικός διεθνής διαγωνισμός τραγουδιού-απάντηση στη Eurovision θέλει να προάγει παραδοσιακές αξίες

Φέτος συμμετείχαν 23 χώρες από όλο τον κόσμο - εκτός Ευρώπης

Intervision: Ο ρωσικός διεθνής διαγωνισμός τραγουδιού-απάντηση στη Eurovision θέλει να προάγει παραδοσιακές αξίες
Η απάντηση της Ρωσίας στη Eurovision είναι η Intervision, που διεξάχθηκε πριν από λίγες μέρες στη Μόσχα. Αφού η Ρωσία αποκλείστηκε, το 2022, από τη Eurovision, μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, αποφάσισε να διοργανώσει τον δικό της διεθνή διαγωνισμό τραγουδιού. «Φέτος έχουμε 23 χώρες. Ελπίζω του χρόνου να είναι 50» σχολίασε μια από τους συμμετέχοντες στην κάμερα του CNN, σε σχετικό ρεπορτάζ.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης