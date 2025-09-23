Intervision: Ο ρωσικός διεθνής διαγωνισμός τραγουδιού-απάντηση στη Eurovision θέλει να προάγει παραδοσιακές αξίες

Η απάντηση της Ρωσίας στη Eurovision είναι η Intervision, που διεξάχθηκε πριν από λίγες μέρες στη Μόσχα. Αφού η Ρωσία αποκλείστηκε, το 2022, από τη Eurovision, μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, αποφάσισε να διοργανώσει τον δικό της διεθνή διαγωνισμό τραγουδιού. «Φέτος έχουμε 23 χώρες. Ελπίζω του χρόνου να είναι 50» σχολίασε μια από τους συμμετέχοντες στην κάμερα του CNN, σε σχετικό ρεπορτάζ.