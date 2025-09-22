Λένα Δροσάκη για το #MeToo: «Με πλησιάζουν γυναίκες και νέα παιδιά και μου λένε ότι βρήκαν και αυτοί το θάρρος να μιλήσουν»

Έρχεται στο ραντεβού μας, σε ένα ήσυχο café στην καρδιά των Εξαρχείων, κατευθείαν από την πρόβα. Πρόσωπο καθαρό και εκφραστικό, που φανερώνει εφηβική χαρά όταν μιλά γι’ αυτά που αγαπά: τη δουλειά της στο θέατρο και στις «Σέρρες», τον γιο της Αναστάση, την αλήθεια, τη δύναμη και την ομορφιά που πηγάζει από τη μοναδικότητα του καθένα μας.