Πέντε hacks που θα αλλάξουν για πάντα τον τρόπο που βάφετε τα μάτια σας
Πέντε hacks που θα αλλάξουν για πάντα τον τρόπο που βάφετε τα μάτια σας
Ο τρόπος που εφαρμόζετε το eyeliner μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο eye-look σας.
Τα μάτια, είναι ο καθρέφτης του προσώπου μας και ο τρόπος που τα βάφουμε, είναι πολύ σημαντικός για το συνολικό αποτέλεσμα του μακιγιάζ. Το eye-look που θα επιλέξουμε να πραγματοποιήσουμε, μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά, καθώς μπορεί να ηρεμήσει ή και να «ανεβάσει» το τελικό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, ένα smokey eye look, μπορεί να μεταμορφώσει ένα απλό μακιγιάζ σε πιο βραδινό, ενώ τα βαμμένα μάτια απλώς με λίγη μάσκαρα, είναι η ιδανική επιλογή για μία εμφάνιση που ταιριάζει στην ημέρα.
Ωστόσο, είναι πολύ εύκολο, ένα μακιγιάζ ματιών να μην δείξει καθόλου ωραίο, εάν δεν χρησιμοποιηθούν οι σωστές τεχνικές και τα κατάλληλα προϊόντα. Παρακάτω θα βρείτε κάποια βασικά tips που θα μεταμορφώσουν μία για πάντα τα μάτια σας και τον τρόπο που τα βάφετε:
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ωστόσο, είναι πολύ εύκολο, ένα μακιγιάζ ματιών να μην δείξει καθόλου ωραίο, εάν δεν χρησιμοποιηθούν οι σωστές τεχνικές και τα κατάλληλα προϊόντα. Παρακάτω θα βρείτε κάποια βασικά tips που θα μεταμορφώσουν μία για πάντα τα μάτια σας και τον τρόπο που τα βάφετε:
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα