Αντζελίνα Τζολί: «Δεν αναγνωρίζω πια τη χώρα μου» - Όσα είπε μετά την ακύρωση της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ (βίντεο)

ΗAngelina Jolie δήλωσε πως «δεν αναγνωρίζει πια τη χώρα της» εν μέσω των αυξανόμενων απειλών κατά της ελευθερίας του λόγου στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας πως «οτιδήποτε, οπουδήποτε, που διχάζει ή περιορίζει την προσωπική έκφραση και τις ελευθερίες οποιουδήποτε, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο».Κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο φεστιβάλ κινηματογράφου του San Sebastián στην Ισπανία, την Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο: «Τι φοβάστε ως καλλιτέχνιδα και ως Αμερικανίδα;» και εκείνη απάντησε: «Είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Αγαπώ τη χώρα μου, αλλά αυτή τη στιγμή, δεν την αναγνωρίζω. Πάντα ζούσα διεθνώς — η οικογένειά μου είναι διεθνής, οι φίλοι μου, η ζωή μου. Η κοσμοθεωρία μου είναι ίση, ενωμένη και διεθνής. Οτιδήποτε, οπουδήποτε, περιορίζει ή διχάζει την προσωπική έκφραση και τις ελευθερίες, είναι για μένα πολύ επικίνδυνο. Ζούμε όλοι σε τόσο σοβαρούς καιρούς που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο πώς εκφραζόμαστε. Δεν είναι εποχή για επιπόλαια λόγια. Είναι πραγματικά βαριές οι στιγμές που ζούμε όλοι μαζί».Αν και η ηθοποιός δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στον Jimmy Kimmel, τα σχόλιά της έρχονται λίγες ημέρες μετά την αιφνιδιαστική και επ’ αόριστον αναστολή της εκπομπής Jimmy Kimmel Live! από το ABC — το οποίο ανήκει στη Disney. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από δηλώσεις του παρουσιαστή για τη δολοφονία του πολιτικού σχολιαστή Charlie Kirk, που προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Brendan Carr. Ο Kimmel είχε πει μεταξύ άλλων: «Η συμμορία του MAGA προσπαθεί απεγνωσμένα να παρουσιάσει το παιδί που σκότωσε τον Charlie Kirk ως κάτι άλλο από έναν από αυτούς».