H Ναόμι Κάμπελ άνοιξε το σόου του Richard Quinn στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου
Δείτε όλα τα look της συλλογής.
Στο ατμοσφαιρικό σκηνικό του St. John’s στο Smith Square, η ιστορική αίθουσα συναυλιών μεταμορφώθηκε σε σκηνή όπου ενώθηκαν η μόδα, η νυφική ραπτική, η κλασική μουσική και η αρχιτεκτονική για να αφηγηθούν τη νέα ιστορία του Richard Quinn.
