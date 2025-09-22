H Ναόμι Κάμπελ άνοιξε το σόου του Richard Quinn στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου
MARIE CLAIRE

H Ναόμι Κάμπελ άνοιξε το σόου του Richard Quinn στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου

Δείτε όλα τα look της συλλογής.

H Ναόμι Κάμπελ άνοιξε το σόου του Richard Quinn στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου
Στο ατμοσφαιρικό σκηνικό του St. John’s στο Smith Square, η ιστορική αίθουσα συναυλιών μεταμορφώθηκε σε σκηνή όπου ενώθηκαν η μόδα, η νυφική ραπτική, η κλασική μουσική και η αρχιτεκτονική για να αφηγηθούν τη νέα ιστορία του Richard Quinn.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης