Κάρλι Κλος: Ο πρώην «άγγελος» της Victoria's Secret μοιράζεται φωτογραφία του τρίτου της παιδιού

Η Karlie Kloss έφερε πριν από λίγες μέρες στον κόσμο το τρίτο της παιδί με τον Joshua Kushner, ένα κοριτσάκι που, όπως αποκάλυψε στη νέα ανάρτησή της, με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του μωρού, ονόμασαν Rae Florence. Το μοντέλο, που ανήκε στο παρελθόν στους «αγγέλους» της Victoria’s Secret, έχει με τον σύζυγό της δύο ακόμα παιδιά, τους Levi και Elijah, τεσσάρων και δύο ετών αντίστοιχα.