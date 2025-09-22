Κάρλι Κλος: Ο πρώην «άγγελος» της Victoria's Secret μοιράζεται φωτογραφία του τρίτου της παιδιού
MARIE CLAIRE

Κάρλι Κλος: Ο πρώην «άγγελος» της Victoria's Secret μοιράζεται φωτογραφία του τρίτου της παιδιού

Έχει δημιουργήσει την οικογένειά της με τον Joshua Kushner

Κάρλι Κλος: Ο πρώην «άγγελος» της Victoria's Secret μοιράζεται φωτογραφία του τρίτου της παιδιού
Η Karlie Kloss έφερε πριν από λίγες μέρες στον κόσμο το τρίτο της παιδί με τον Joshua Kushner, ένα κοριτσάκι που, όπως αποκάλυψε στη νέα ανάρτησή της, με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του μωρού, ονόμασαν Rae Florence. Το μοντέλο, που ανήκε στο παρελθόν στους «αγγέλους» της Victoria’s Secret, έχει με τον σύζυγό της δύο ακόμα παιδιά, τους Levi και Elijah, τεσσάρων και δύο ετών αντίστοιχα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης