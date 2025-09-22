Τζούλια Γκάρνερ: Πώς πήρε τον ρόλο της Μαντόνα, ενώ δεν είχε μάθει να χορεύει;

Είναι πλέον επίσημο: Η Julia Garner θα ανταποκριθεί στην πρόκληση να υποδυθεί τη Madonna στο νέο βιογραφικό έργο της. Η πληροφορία επιβεβαιώθηκε από την ίδια την ηθοποιό, σε πρόσφατη συνέντευξή της στο W Magazine, στην οποία ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι «δεν μπορώ να πω πάρα πολλά αλλά ναι, είναι σε εξέλιξη».