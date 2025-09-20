Ελένη Ράντου: Ο διάσημος ηθοποιός του Χόλιγουντ που της παραχώρησε τη θέση του στο φουαγιέ θεάτρου

Στο Λονδίνο βρέθηκε η Ελένη Ράντου πριν από λίγες ώρες και όπως ενημέρωσε τους ακολούθους και τους θαυμαστές της στη σελίδα της στο Facebook έζησε μια πολύ όμορφη εμπειρία.Η ηθοποιός βρέθηκε στο Bridge Theater για να παρακολουθήσει την παράσταση «Τhe lady from the sea» του Νορβηγού Henrik Ibsen, η οποία έκανε επίσημη πρεμιέρα εχθές, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου.Κεντρική ηρωίδα του έργου είναι η Ellida, κόρη φαροφύλακα, η οποία μεγάλωσε εκεί όπου το φιόρδ συναντά την ανοιχτή θάλασσα – και τρέφει βαθιά αγάπη για τη θάλασσα. Ο σύζυγός της, ο Δρ. Wangel, είναι γιατρός σε μια μικρή πόλη στη βόρεια Νορβηγία. Από τον πρώτο του γάμο, που έληξε με τον θάνατο της συζύγου του, έχει δύο κόρες: τη Bolette και τη Hilde. Με την Ellida απέκτησαν έναν γιο, ο οποίος πέθανε ως βρέφος. Η Ellida παρουσιάζει ανησυχία και συναισθηματική ταραχή, εξαιτίας ενός παλιού ρομαντικού δεσμού που συνεχίζει να τη στοιχειώνει. Ο Wangel, ανησυχώντας για την ψυχική της υγεία, καλεί τον Arnholm, παλιό δάσκαλο της Bolette αλλά και πρώην μνηστήρα της Ellida, με την ελπίδα ότι ίσως μπορέσει να τη βοηθήσει.Το κεντρικό ρόλο υποδύεται η Alicia Vikander.Η Ελένη Ράντου σημειώνει ότι στο κοινό βρισκόταν και ο σύζυγος της Alicia Vikander, Michael Fassbender, με τον οποίο είχε και μια ευγενική συνάντηση.Όπως γράφει ο διεθνούς φήμης ηθοποιός της παραχώρησε τη σειρά του στο φουαγιέ του θεάτρου. «Πόση ταπεινότητα έχουν οι σημαντικοί», τόνισε στην ανάρτησή της.