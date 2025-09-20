Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν απαγορεύουν βιβλία γραμμένα από γυναίκες και μαθήματα για τα δικαιώματα τους

Ηκυβέρνηση των Ταλιμπάν αφαίρεσε από το πανεπιστημιακό σύστημα διδασκαλίας του Αφγανιστάν όλα τα βιβλία που έχουν γραφεί από γυναίκες, στο πλαίσιο μιας νέας απαγόρευσης που περιλαμβάνει και τη διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της σεξουαλικής παρενόχλησης.Περίπου 140 βιβλία γραμμένα από γυναίκες συγκαταλέγονται στα 680 βιβλία που χαρακτηρίστηκαν ως «προβληματικά» λόγω απόψεων και θέσεων που είναι αντίθετες με τη Σαρία και τους νόμους των Ταλιμπάν.Τα πανεπιστήμια ενημερώθηκαν επιπλέον ότι δεν επιτρέπεται πλέον να διδάσκουν 18 γνωστικά αντικείμενα, καθώς, σύμφωνα με αξιωματούχο των Ταλιμπάν, αυτά «έρχονται σε σύγκρουση με τις αρχές της Σαρία και την πολιτική του συστήματος».Το διάταγμα αυτό αποτελεί το νεότερο σε μια μακρά σειρά περιορισμών που έχουν επιβληθεί από τότε που οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία, πριν από τέσσερα χρόνια.Μόνο αυτή την εβδομάδα, το δίκτυο οπτικών ινών απαγορεύτηκε σε τουλάχιστον 10 επαρχίες με εντολή του ανώτατου ηγέτη των Ταλιμπάν, με τους αξιωματούχους να ισχυρίζονται ότι η απόφαση ελήφθη για «την πρόληψη της ανηθικότητας».