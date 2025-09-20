Η Γαλλία ανοίγει ξανά επίσημα τους πύργους της Παναγίας των Παρισίων, έξι χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά

ΟΠρόεδρος της Γαλλίας, Emmanuel Macron, ανέβηκε τα σκαλιά μέχρι το καμπαναριό της Παναγίας των Παρισίων, προκειμένου να εγκαινιάσει επίσημα την επαναλειτουργία των βορείων και νοτίων πύργων του εμβληματικού ναού, σχεδόν έξι χρόνια μετά την πυρκαγιά που κατέστρεψε το κτήριο το 2019.Οι πύργοι της Παναγίας των Παρισίων αναμένεται να ανοίξουν επίσημα για το κοινό το σήμερα, Σάββατο 20 ΣεπτεμβρίουΗ Παναγία των Παρισίων είχε ανοίξει και επισήμως στο τέλος του περασμένου έτους, όταν παγκόσμιοι ηγέτες συγκεντρώθηκαν στις 7 Δεκεμβρίου 2024 για την τελετή εγακινίων του εμβληματικού ναού, πέντε χρόνια μετά τις φλόγες που τον κατέστρεψαν.