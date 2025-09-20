Οι λόγοι που το μακιγιάζ σας δεν στρώνει σωστά και μοιάζει να ξεφλουδίζει

Όλες μας το έχουμε ζήσει σε κάποια φάση της ζωής μας: Το μακιγιάζ να μην έχει στρώσει όπως θα έπρεπε με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μικρά κομματάκια, σαν μικρές μπαλίτσες που ξεφλουδίζουν από το πρόσωπο. Να γίνεται δηλαδή αυτό που ονομάζεται «Pilling» και που δεν αρέσει σε καμία μας.Τι γίνεται λοιπόν σε αυτήν την περίπτωση και τι το προκαλεί; Και το μεγάλο δίλημμα: Πρέπει να ξεβαφτούμε και να ξεκινήσουμε από την αρχή, ή να προσπαθήσουμε να «σώσουμε» το μακιγιάζ μας προσθέτοντας παραπάνω στρώσεις; Συγκεντρώσαμε παρακάτω όλες τις απαντήσεις που αφορούν τους προβληματισμούς γύρω από το pilling.