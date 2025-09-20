Επτά ευέλικτα κομμάτια που μπορείτε να φοράτε τους επόμενους μήνες

Καθώς η καλοκαιρινή σεζόν αρχίζει να τελειώνει, στρέφουμε την προσοχή μας στα μεταβατικά κομμάτια που μπορούμε να φορέσουμε τώρα και τους επόμενους μήνες.Ο καιρός δεν είναι πια τόσο ζεστός, αλλά δεν είναι ακόμα φθινόπωρο, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να παίξουμε με ελαφριά layers, κλειστά παπούτσια, τζιν και σακάκια.Εν ολίγοις, αυτή είναι η αγαπημένη μας εποχή στο ντύσιμο κι εδώ είναι μερικά πράγματα που επιλέγουμε για να πρωταγωνιστήσουν στα σύνολά μας για τους επόμενους τέσσερις μήνες.