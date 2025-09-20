H Τζέσικα Άλμπα σε βραδινή έξοδο με τον νέο της σύντροφο
H Τζέσικα Άλμπα σε βραδινή έξοδο με τον νέο της σύντροφο
Τον ηθοποιό Danny Ramirez.
Μετά το διαζύγιό της νωρίτερα φέτος, η Jessica Alba βρίσκεται σε σχέση με τον ηθοποιό Danny Ramirez. Στην τελευταία τους βραδινή έξοδο, ο φακός τους απαθανάτισε να περπατούν χέρι-χέρι στους δρόμους της Νέας Υόρκης και έδειχναν πιο ταιριαστοί από ποτέ.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα