Φριζάρισμα στα μαλλιά: Πώς θα το περιορίσουμε αποτελεσματικά

Οι πρακτικές συμβουλές που βοηθούν στην αντιμετώπιση του ανεπιθύμητου φριζαρίσματος.



Τα μαλλιά μας έχουν τη δική τους “διάθεση” και υπάρχουν μέρες που απλά αρνούνται να συνεργαστούν. Το φριζάρισμα είναι ένα πολύ συχνό πρόβλημα, το οποίο όμως δεν οφείλεται αποκλειστικά στη «θέληση» της τρίχας.





Στην ουσία, το φριζάρισμα εμφανίζεται όταν τα εξωτερικά λέπια της τρίχας ανοίγουν και κατευθύνονται άτακτα προς όλες τις μεριές, δίνοντας μια θαμπή και ατίθαση όψη στα μαλλιά. Η κύρια αιτία είναι η υγρασία – είτε πρόκειται για έλλειψη υγρασίας στο εσωτερικό της τρίχας είτε για υπερβολική υγρασία στο περιβάλλον. Επίσης, ο τύπος μαλλιών και η συνολική υγεία τους παίζουν σημαντικό ρόλο.

19.09.2025, 18:00