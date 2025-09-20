Κόκκαλο: Η ελληνική παράσταση με τον Γεράσιμο Γεννατά που εντυπωσίασε στη Νέα Υόρκη επιστρέφει στο θέατρο

Έπειτα από μια εντυπωσιακή διεθνή πορεία σε Αμερική, Φιλιππούπολη, Σόφια και Αθήνα, το «Κόκκαλο» – η καθηλωτική παράσταση για τον Αντονέν Αρτώ – επιστρέφει για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στο Θέατρο Σημείο.Σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη και κείμενο της ίδιας και του Άρη Ασπρούλη, το έργο επιχειρεί μια σπαρακτική κατάδυση στην ταραγμένη ψυχή του ρηξικέλευθου Γάλλου διανοητή, επαναφέροντας στη σκηνή το «Θέατρο της Σκληρότητας» μέσα από έναν ηλεκτρισμένο σόλο ερμηνείας από τον Γεράσιμο Γεννατά, με τον μουσικό Γιώργο Παλαμιώτη ζωντανά επί σκηνής.Ένα σκηνικό ξέσπασμα μια ονειρική ροκ τελετουργία με φόντο το άσυλο, τον αποκλεισμό, την ανάγκη για έκφραση και τη σιωπή που ακολουθεί.