Ο Cillian Murphy μάλλον βρήκε τη θεραπεία για το FOMO
Τι είναι το ROMO, για το οποίο μίλησε σε συνέντευξή του.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε πρόσφατα κατά τη διάρκεια του Toronto Film Festival, ο Cillian Murphy εισήγαγε έναν νέο όρο που ίσως αλλάξει την οπτική όσων αισθάνονται ότι χάνουν κάτι σημαντικό όταν δεν βρίσκονται κάπου συγκεκριμένα, το γνωστό FOMO («fear of missing out»). Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν συμμετέχει στην επερχόμενη κινηματογραφική μεταφορά της Οδύσσεις, «The Odyssey» από τον Christopher Nolan, απάντησε με χιούμορ:
«Εγώ έχω ROMO: ‘Relief of Missing Out’ και όχι FOMO. Δεν βλέπω την ώρα να τη δω. Αν υπάρχει σκηνοθέτης στον κόσμο που μπορεί να αναλάβει την The Odyssey, αυτός είναι ο Christopher Nolan. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος».
Σε εμφάνισή του στο The Late Show with Stephen Colbert, πρόσθεσε πως αισθάνεται ότι είναι «δώρο» το να παρακολουθεί τις ταινίες του Nolan ως θεατής, χωρίς το «βάρος» του να βλέπει τον εαυτό του στην οθόνη.
Και μπορεί ο ηθοποιός να αστειευόταν, αλλά στην πραγματικότητα, λέει κάτι πολύ πιο βαθύ για την ψυχική υγεία και τη διαχείριση του άγχους της εποχής μας.
