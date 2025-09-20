Είναι αλήθεια ότι πρέπει να καταναλώνουμε πρωτεΐνη αμέσως μετά την προπόνηση;

Ησωστή διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο στην απόδοση και την αποκατάσταση μετά την άσκηση, με την πρωτεΐνη να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Αλλά πόσο σημαντικό είναι πραγματικά να την καταναλώνουμε αμέσως μετά τη γυμναστική; Οι ειδικοί εξηγούν.«Αυτό είναι ένα από τα σπάνια κομμάτια συμβουλών γυμναστικής που κυκλοφορούν στο TikTok και έχουν αρκετή δόση αλήθειας», αναφέρει η Bethan Crouse, performance nutritionist στο Loughborough University, μιλώντας στον Guardian. «Μερικές φορές όμως το παίρνουν υπερβολικά κυριολεκτικά! Βλέπεις ανθρώπους να πίνουν ροφήματα πρωτεΐνης την ώρα που χτυπούν την κάρτα τους για να φύγουν από το γυμναστήριο».Η Crouse προτείνει στους αθλητές με τους οποίους συνεργάζεται να καταναλώνουν 20-30 γραμμάρια πρωτεΐνης μέσα σε 30-60 λεπτά μετά το τέλος μιας προπόνησης με αντιστάσεις. «Η άσκηση των μυών αυξάνει τη διάσπαση των μυϊκών πρωτεϊνών», εξηγεί. «Για να τις αποκαταστήσουμε – ή ακόμη καλύτερα να τις βελτιώσουμε, αποκτώντας μεγαλύτερη μυϊκή μάζα ή δύναμη – πρέπει να καταναλώνουμε αμινοξέα μέσω της πρωτεΐνης».