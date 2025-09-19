Rosie Huntington-Whiteley: Το άρωμα που φοράει εδώ και χρόνια αποπνέει ελευθερία και κομψότητα
Rosie Huntington-Whiteley: Το άρωμα που φοράει εδώ και χρόνια αποπνέει ελευθερία και κομψότητα
Φρέσκο και κομψό, όπως ακριβώς και η ίδια.
Η επιλογή ενός αρώματος δεν είναι ποτέ εύκολη υπόθεση. Πρόκειται για μια βαθιά προσωπική απόφαση, που εξαρτάται από τη διάθεση, το στιλ, αλλά και την ίδια την επιδερμίδα μας, αφού κάθε άρωμα “γράφει” διαφορετικά σε κάθε άνθρωπο.
Κι όμως, όταν ένα άρωμα καταφέρνει να γίνει signature scent μιας γυναίκας με αισθητική όπως η Rosie Huntington-Whiteley, αξίζει σίγουρα την προσοχή μας.
Η Rosie έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι το Byredo Gypsy Water Eau de Parfum είναι το “απόλυτο άρωμα” της, ένα άρωμα στο οποίο μένει πιστή εδώ και χρόνια. Περιγράφει τη μυρωδιά του ως φρέσκια, ανάλαφρη και ταυτόχρονα πολύπλοκη. Όχι λουλουδάτη, όχι έντονη, απλώς, ιδανική.
Κι όμως, όταν ένα άρωμα καταφέρνει να γίνει signature scent μιας γυναίκας με αισθητική όπως η Rosie Huntington-Whiteley, αξίζει σίγουρα την προσοχή μας.
Η Rosie έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι το Byredo Gypsy Water Eau de Parfum είναι το “απόλυτο άρωμα” της, ένα άρωμα στο οποίο μένει πιστή εδώ και χρόνια. Περιγράφει τη μυρωδιά του ως φρέσκια, ανάλαφρη και ταυτόχρονα πολύπλοκη. Όχι λουλουδάτη, όχι έντονη, απλώς, ιδανική.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα