Rosie Huntington-Whiteley: Το άρωμα που φοράει εδώ και χρόνια αποπνέει ελευθερία και κομψότητα

Η επιλογή ενός αρώματος δεν είναι ποτέ εύκολη υπόθεση. Πρόκειται για μια βαθιά προσωπική απόφαση, που εξαρτάται από τη διάθεση, το στιλ, αλλά και την ίδια την επιδερμίδα μας, αφού κάθε άρωμα “γράφει” διαφορετικά σε κάθε άνθρωπο.Κι όμως, όταν ένα άρωμα καταφέρνει να γίνει signature scent μιας γυναίκας με αισθητική όπως η Rosie Huntington-Whiteley, αξίζει σίγουρα την προσοχή μας.Η Rosie έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι το Byredo Gypsy Water Eau de Parfum είναι το “απόλυτο άρωμα” της, ένα άρωμα στο οποίο μένει πιστή εδώ και χρόνια. Περιγράφει τη μυρωδιά του ως φρέσκια, ανάλαφρη και ταυτόχρονα πολύπλοκη. Όχι λουλουδάτη, όχι έντονη, απλώς, ιδανική.