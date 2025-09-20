Τουρίστρια από την Αγγλία αποκάλυψε το ένα λάθος που δεν πρέπει να κάνει κάποιος που επισκέπτεται την Ελλάδα (βίντεο)
Τουρίστρια από την Αγγλία αποκάλυψε το ένα λάθος που δεν πρέπει να κάνει κάποιος που επισκέπτεται την Ελλάδα (βίντεο)
Εκείνη πάντως το διασκέδασε, αν και στην αρχή παραξενεύτηκε.
Το καλοκαίρι είναι η πιο δημοφιλής περίοδος για ταξίδια στην Ευρώπη, με τους Βρετανούς να επιλέγουν συχνά προορισμούς όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ελλάδα, για να απολαύσουν τις παραλίες, τον ήλιο και τις δραστηριότητες στη θάλασσα.
Ωστόσο, κάθε χώρα έχει τις δικές της συνήθειες και μια Βρετανίδα τουρίστρια που ταξίδεψε στην Ελλάδα θέλησε να προειδοποιήσει τους ταξιδιώτες για ένα «λάθος» που μπορεί να τους κάνει να νιώσουν… εκτός τόπου.
Η Alexa, έκανε διακοπές στη Σκιάθο και ανέβασε ένα video στο TikTok από ένα εστιατόριο, το οποίο τη δείχνει να κάθεται με φίλους γύρω από ένα τραπέζι. Δίπλα τους δεν υπήρχε, όμως, κανείς. Το εστιατόριο ήταν άδειο, και το μήνυμα στη λεζάντα του video έγραφε: «Θεός φυλάξοι αν ένα κορίτσι κάνει κράτηση για φαγητό στις 6:30 μ.μ. στην Ελλάδα».
