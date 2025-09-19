Διαρρήκτης μπαίνει σε σπίτι και γίνεται φίλος με τον σκύλο των ιδιοκτητών - Το ανατρεπτικό βίντεο

Ένα video που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας σε σπίτι στις ΗΠΑ έχει γίνει viral τις τελευταίες ημέρες, προκαλώντας έκπληξη και σχόλια στα social media. Το υλικό δείχνει έναν διαρρήκτη να εισβάλλει σε ένα σπίτι, να αφαιρεί αντικείμενα και να τα τοποθετεί μεθοδικά σε έναν σάκο, την ώρα που ένας μεγαλόσωμος λευκός σκύλος παραμένει ατάραχος στον καναπέ.Το σπίτι, φωτεινό και επιπλωμένο με μοντέρνα αισθητική, διαθέτει ένα μεγάλο παράθυρο και έναν ευρύχωρο λευκό καναπέ. Πάνω σε αυτόν βρίσκεται ο σκύλος, ράτσας πίτ μπουλ, ο οποίος παρακολουθεί τον άγνωστο χωρίς να αντιδράσει καθόλου επιθετικά. Ο διαρρήκτης –με καλυμμένο πρόσωπο, φορώντας full face μάσκα– φαίνεται όχι μόνο να αδιαφορεί για την παρουσία του ζώου, αλλά και να παίζει μαζί του για λίγα δευτερόλεπτα, προτού συνεχίσει ανενόχλητος τη λεηλασία του χώρου.Η σκηνή δεν συνοδεύεται από ήχο, ωστόσο οι εικόνες είναι αρκετές για να εξηγήσουν γιατί το βίντεο τράβηξε τόση προσοχή. Ο σκύλος, αντί να «προστατεύσει» το σπίτι, όπως πολλοί θα ανέμεναν, μοιάζει περισσότερο με φιλική παρουσία που υποδέχεται τον επισκέπτη, παρά με εμπόδιο για τον διαρρήκτη.