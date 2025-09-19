Η φθινοπωρινή εμφάνιση της Kέιτ Μίντλετον περιλαμβάνει midi φούστα και ψηλές σουέτ μπότες
Την επέλεξε για την πρωινή συνάντησή της με την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μelania Trump.
Μετά το εντυπωσιακό της πέρασμα στο χθεσινό State Banquet με μια μακριά, χρυσή δαντελένια δημιουργία και τη θρυλικό τιάρα “Lovers’ Knot” του Cambridge, η Kate Middleton επέλεξε το πρωί μια πιο διακριτική, αλλά εξίσου κομψή εμφάνιση για τη συνάντησή της με την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μelania Trump.
