Το χαμένο πορτραίτο του Pablo Picasso που ήρθε ξανά στο φως έπειτα από 80 χρόνια

Ένας πίνακας του Pablo Picasso, που απεικονίζει τη Γαλλίδα φωτογράφο και ζωγράφο Dora Maar και δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής στο Παρίσι, αποκαλύφθηκε πρόσφατα, 80 χρόνια μετά την τελευταία του δημόσια εμφάνιση.Το έργο, με τίτλο «Βust of a Woman in a Flowery Hat (Dora Maar)», ολοκληρώθηκε προς το τέλος της θυελλώδους σχέσης του ζευγαριού και παρουσιάζει τη Maar σε μια πιο ήπια, πιο χρωματιστή εκδοχή, σε σύγκριση με προηγούμενα πορτρέτα της από τον Picasso.Ο Picasso δημιούργησε πολλά έργα με θέμα τη Maar, ανάμεσά τους τα διάσημα «Portrait of Dora Maar» και «Dora Maar au Chat», ωστόσο εκείνη είχε δηλώσει: «Όλα του τα πορτρέτα για μένα είναι ψεύτικα. Είναι όλα Picassos. Κανένα δεν είναι η Dora Maar.»