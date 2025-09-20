Γιατί η Margot Robbie δεν θέλει να υποδυθεί την Kylie Minogue;
Γιατί η Margot Robbie δεν θέλει να υποδυθεί την Kylie Minogue;
Αν και οι δυο τους έχουν βγει μαζί και για ποτό.
ΗKylie Minogue έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι, αν γυριστεί ποτέ βιογραφική ταινία για τη ζωή της, η ιδανική επιλογή για να την υποδυθεί θα ήταν η συμπατριώτισσά της, Margot Robbie.
Δυστυχώς, η Robbie – αν και εμφανώς κολακευμένη – ξεκαθάρισε αυτή την εβδομάδα πως είναι κατηγορηματικά αντίθετη με την ιδέα και δεν θεωρεί πως είναι η κατάλληλη για τον ρόλο.
Η τραγουδίστρια είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή της στο E! Online το 2023 ότι η Robbie θα ήταν η ιδανική ηθοποιός για ένα υποθετικό βιογραφικό φιλμ.
«Η Margot Robbie, στα όνειρά μου», είχε πει. «Θα είχε σίγουρα το αυστραλέζικο ύφος και την προφορά».
Όπως φαίνεται όμως, η ηθοποιός δεν είχε ιδέα για τις δηλώσεις της Minogue, όταν τη ρώτησε σχετικά ο Βρετανός ραδιοφωνικός παραγωγός Scott Mills, την Τρίτη.
