Τι μπορεί να κάνει μια γυναίκα να αλλάξει ταυτότητα, μαζί με τα παιδιά της, και να εξαφανιστεί από προσώπου γης;
Το αυτοβιογραφικό βιβλίο «She’s Under Here» περιγράφει το αληθινό χρονικό του πρώτου, κακοποιητικού γάμου της συγγραφέα, Karen Palmer – και τον φόβο που ακολούθησε μετά το τέλος του
Όταν η Karen Palmer γνώρισε τον Gil (δεν είναι το αληθινό του όνομα), 36 ετών, πατέρα τριών παιδιών και απατεώνα με πολλές ψεύτικες ταυτότητες, εκείνη ήταν μόλις 17, πενθούσε μια μεγάλη προσωπική απώλεια και γοητευόταν από «κομψούς, παραβατικούς τύπους που θα μπορούσαν να μου μάθουν κάτι» όπως γράφει η ίδια σήμερα. Από τη στιγμή που παντρεύτηκαν, η σχέση τους άλλαξε, «στην αρχή αργά, μετά απότομα».
