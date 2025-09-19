Η Χάιντι Κλουμ και όλη της η οικογένεια ντυμένη με παραδοσιακές φορεσιές της Βαυαρίας - Το κόκκινο φόρεμά της (εικόνες)
Η Χάιντι Κλουμ και όλη της η οικογένεια ντυμένη με παραδοσιακές φορεσιές της Βαυαρίας - Το κόκκινο φόρεμά της (εικόνες)
Το πάρτι που διοργάνωσε με την Αλεσάντρα Αμπρόζιο
ΗHeidi Klum και η οικογένειά της έκαναν μια σπάνια δημόσια εμφάνιση στη γενέτειρά της, τη Γερμανία.
Το μοντέλο πόζαρε μαζί με τον σύζυγό της Tom Kaulitz και τα παιδιά της: τη Leni, 21 ετών, την οποία απέκτησε με τον Ιταλό επιχειρηματία Flavio Briatore, καθώς και τους Henry Samuel (20 ετών), Johan Samuel (18 ετών) και Lou Samuel (15 ετών), τους οποίους έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, Seal.
Η οικογένεια φωτογραφήθηκε με ρούχα εμπνευσμένα από την παραδοσιακή βαυαρική ενδυμασία, στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο την Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το WWD, η Heidi Klum διοργάνωσε ένα πάρτι με θέμα το Oktoberfest στο Hofbräuhaus, μαζί με την Alessandra Ambrosio.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Το μοντέλο πόζαρε μαζί με τον σύζυγό της Tom Kaulitz και τα παιδιά της: τη Leni, 21 ετών, την οποία απέκτησε με τον Ιταλό επιχειρηματία Flavio Briatore, καθώς και τους Henry Samuel (20 ετών), Johan Samuel (18 ετών) και Lou Samuel (15 ετών), τους οποίους έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, Seal.
Η οικογένεια φωτογραφήθηκε με ρούχα εμπνευσμένα από την παραδοσιακή βαυαρική ενδυμασία, στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο την Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το WWD, η Heidi Klum διοργάνωσε ένα πάρτι με θέμα το Oktoberfest στο Hofbräuhaus, μαζί με την Alessandra Ambrosio.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα