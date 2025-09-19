Η Χάιντι Κλουμ και όλη της η οικογένεια ντυμένη με παραδοσιακές φορεσιές της Βαυαρίας - Το κόκκινο φόρεμά της (εικόνες)

ΗHeidi Klum και η οικογένειά της έκαναν μια σπάνια δημόσια εμφάνιση στη γενέτειρά της, τη Γερμανία.Το μοντέλο πόζαρε μαζί με τον σύζυγό της Tom Kaulitz και τα παιδιά της: τη Leni, 21 ετών, την οποία απέκτησε με τον Ιταλό επιχειρηματία Flavio Briatore, καθώς και τους Henry Samuel (20 ετών), Johan Samuel (18 ετών) και Lou Samuel (15 ετών), τους οποίους έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, Seal.Η οικογένεια φωτογραφήθηκε με ρούχα εμπνευσμένα από την παραδοσιακή βαυαρική ενδυμασία, στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο την Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το WWD, η Heidi Klum διοργάνωσε ένα πάρτι με θέμα το Oktoberfest στο Hofbräuhaus, μαζί με την Alessandra Ambrosio.