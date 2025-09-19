Στίβεν Κόλμπερτ: Η σάτιρα υπεράσπισης του Τζίμι Κίμελ - «Όλη μέρα τα έκαναν πάνω τους»
Ο συνάδελφός του είδε την εκπομπή του να κόβεται σε μία νύχτα, μετά από σχόλιό του για τον δολοφόνο του Charlie Kirk.
Μετά το σχόλιο του Jimmy Kimmel για τον δολοφόνο του Charlie Kirk ο Brendan Carr, επικεφαλής της επιτροπής που είναι αρμόδια για την εποπτεία των ΜΜΕ στις ΗΠΑ, Federal Communications Commission Chair, δήλωσε: «Μπορούμε να το κάνουμε με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο». Η «συμμόρφωση» του ABC, η απόφαση δηλαδή του τηλεοπτικού δικτύου να κόψει εν μία νυκτί την εκπομπή του Kimmel, φωνάζει «λογοκρισία».
