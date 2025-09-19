Στίβεν Κόλμπερτ: Η σάτιρα υπεράσπισης του Τζίμι Κίμελ - «Όλη μέρα τα έκαναν πάνω τους»

Μετά το σχόλιο του Jimmy Kimmel για τον δολοφόνο του Charlie Kirk ο Brendan Carr, επικεφαλής της επιτροπής που είναι αρμόδια για την εποπτεία των ΜΜΕ στις ΗΠΑ, Federal Communications Commission Chair, δήλωσε: «Μπορούμε να το κάνουμε με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο». Η «συμμόρφωση» του ABC, η απόφαση δηλαδή του τηλεοπτικού δικτύου να κόψει εν μία νυκτί την εκπομπή του Kimmel, φωνάζει «λογοκρισία».