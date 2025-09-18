Δέκα berry και μπορντό κραγιόν που αγαπάμε αυτό το φθινόπωρο
Αποχαιρετούμε το καλοκαίρι και υποδεχόμαστε τη σεζόν με χείλη που ξεχωρίζουν.

Καθώς το φθινόπωρο έχει ξεκινήσει, ήρθε η ώρα να ανανεώσουμε το νεσεσέρ μας και να αποχαιρετήσουμε τα ζουμερά, γυαλιστερά χείλη του καλοκαιριού. Η εποχή αυτή μας καλεί να αγκαλιάσουμε πιο βαθιές, φθινοπωρινές αποχρώσεις που αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά μας και δίνουν ένταση στο βλέμμα και στα χείλη μας. Οι θερμοκρασίες πέφτουν, οι αποχρώσεις της φύσης γίνονται πιο γήινες και ζεστές, κι εμείς ακολουθούμε αυτή τη μετάβαση μέσα από το μακιγιάζ μας.

 
Ανάμεσα στις διαχρονικές τάσεις που επιστρέφουν κάθε χρόνο, τα σκούρα κόκκινα κραγιόν ξεχωρίζουν. Από πλούσια μπορντό μέχρι βαθύ δαμασκηνί και berry τόνους, οι επιλογές είναι αμέτρητες και απευθύνονται σε κάθε στιλ και διάθεση.
