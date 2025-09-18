Οι γυναίκες κερδίζουν κατά μέσο όρο 20% λιγότερα χρήματα από τους άντρες παγκοσμίως
Η 18η Σεπτεμβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Ίσης Αμοιβής και το μισθολογικό χάσμα δεν είναι απλώς αριθμοί, αλλά καθημερινότητα.
Παρότι η ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, για εκατομμύρια γυναίκες στον κόσμο παραμένει ακόμη κάτι το άπιαστο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται κατά μέσο όρο 20% λιγότερο από τους άνδρες – με το χάσμα να είναι ακόμη πιο έντονο για τις γυναίκες με αναπηρία, τις μετανάστριες και τις γυναίκες από μειονοτικές ομάδες.
Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Eurostat (στοιχεία του 2023), το έμφυλο μισθολογικό χάσμα φτάνει το 13,6%. Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες έχουν μικρότερη οικονομική ανεξαρτησία, λιγότερες ευκαιρίες και δυσκολότερη πρόσβαση σε πόρους που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την επαγγελματική και προσωπική τους εξέλιξη.
