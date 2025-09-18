Τι κάνει η Ριζ Γουίδερσπουν για να νικήσει το άγχος και τις κρίσεις πανικού - Βίντεο

ΗReese Witherspoon αποκάλυψε πως, ενώ δοκίμασε διαλογισμό και φαρμακευτική αγωγή για να διαχειριστεί το άγχος της, τίποτα δεν άλλαξε πραγματικά τη ζωή της μέχρι τη συνεργασία της με μία υπνωτίστρια. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ανακάλυψε τεχνικές που, όπως λέει, της προσέφεραν ουσιαστικά εργαλεία και έφεραν ριζική αλλαγή στην καθημερινότητά της.Μιλώντας στο podcast Las Culturistas, περιέγραψε τον εαυτό της ως ένα άτομο με υψηλό άγχος. Τόνισε πως πίσω από κάθε φιλόδοξη προσωπικότητα, όπως θεωρεί τον εαυτό της, συχνά κρύβεται ένα έντονο εσωτερικό άγχος που λειτουργεί ως κινητήριος δύναμη.Όταν ρωτήθηκε πώς βιώνει η ίδια το άγχος, εξήγησε πως είναι κυρίως συνδεδεμένο με την ανάγκη της να αποδώσει σωστά. Ένιωθε ότι έπρεπε πάντα να δίνει το παρών, να ανταποκρίνεται, να πετυχαίνει- κάτι που, στο παρελθόν, την είχε οδηγήσει ακόμη και σε κρίσεις πανικού.Αν και δοκίμασε διαλογισμό, διαπίστωσε πως δυσκολευόταν να συγκεντρωθεί λόγω χαρακτηριστικών που συνδέονται με τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής. Είχε επίσης καταφύγει σε φαρμακευτική αγωγή, αλλά αυτό την έκανε να νιώθει «σαν ζόμπι» και επηρέαζε τη δημιουργικότητα και το χιούμορ της. Σημείωσε, όμως, πως όταν υπάρχει ανάγκη για φαρμακευτική στήριξη, είναι σημαντικό να ακολουθείται – απλώς για την ίδια δεν ήταν η κατάλληλη λύση.