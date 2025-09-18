Contrast Makeup Theory: Η viral θεωρία του TikTok που δείχνει το μακιγιάζ που ταιριάζει σε κάθε γυναίκα

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως τα περισσότερα trend στην ομορφιά τα τελευταία χρόνια προκύπτουν από το TikTok. Ανάμεσα σε αυτά, όμως, ανακαλύπτουμε και πολλά tip και trick, τόσο για την περιποίηση της επιδερμίδας και των μαλλιών, όσο και για το μακιγιάζ. Ένα από αυτά που γνωρίζει στιγμές δόξας τις τελευταίες εβδομάδες είναι η θεωρία της αντίθεσης στο μακιγιάζ.Τι ακριβώς είναι το contrast theory;Η ιδέα θέλει να εξετάζουμε την αντίθεση μεταξύ των μαλλιών, των ματιών και του τόνου της επιδερμίδας μας, με σκοπό να ανακαλύψουμε το ιδανικό μακιγιάζ για εμάς. Η Γαλλίδα makeup artist και TikToker Alieenor είναι εκείνη που ξεκίνησε πρώτη να μιλά για τη συγκεκριμένη θεωρία, ενώ δημιούργησε και ένα φίλτρο στην πλατφόρμα που μας βοηθάει να καταλάβουμε εύκολα και γρήγορα σε ποια από τις τρεις κατηγορίες ανήκουμε.