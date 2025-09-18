Βίντεο: Ισραηλινός μαέστρος τρέμοντας από θυμό μιλάει στο Royal Albert Hall για τις φρικαλεότητες στην Παλαιστίνη

Καθώς εκτυλίσσεται η γενοκτονία στη Γάζα, όλο και περισσότερα δημόσια πρόσωπα εκφράζουν την αγανάκτηση και τη θλίψη τους. Ακόμα και κάποιοι Ισραηλινοί. Όπως ο μαέστρος Ilan Volkov, που χρησιμοποίησε το βήμα του, σε συναυλία στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο, για να μιλήσει για τις φρικαλεότητες που συμβαίνουν, τρέμοντας από θυμό.