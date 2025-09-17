New York Fashion Week s/s ’26: Τα beauty look που ξεχώρισαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης
Αμέτρητες εμφανίσεις που θα αποτελέσουν έμπνευση για τις δικές σας.
Η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης για τη σεζόν Spring/Summer 2026 ολοκληρώνεται και οι πιο στιλάτοι επισκέπτες της πόλης έδωσαν για μια ακόμη φορά το δικό τους fashion show στους δρόμους.
Αυτό στο μυαλό μας μεταφράζεται ως την ιδανική ευκαιρία να χαζέψουμε μοναδικά σύνολα, χτενίσματα και μακιγιάζ και να δούμε ποιες θα είναι οι τάσεις της επόμενης σεζόν σύμφωνα με το street style.
Αν λοιπόν ψάχνετε έμπνευση για την επόμενη δική σας εμφάνιση ή θέλετε να πάρετε ιδέες για μία αλλαγή στο κούρεμα σας, οι δρόμοι της Νέας Υόρκης μόλις σας έδωσαν όλο το inspo που χρειάζεστε για τη νέα σεζόν.
