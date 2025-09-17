Kate Hudson: Αναβιώνει τη θρυλική στιγμή με το κίτρινο φόρεμα από την ταινία «How to Lose a Guy in 10 Days»

Υπάρχουν ορισμένα look που ξεπερνούν την τρέχουσα μόδα και μετατρέπονται σε σύμβολα. Για την pop culture των 00s, ένα από αυτά ήταν αναμφίβολα το σατέν κίτρινο φόρεμα που φόρεσε η Kate Hudson στην εμβληματική ρομαντική κομεντί How to Lose a Guy in 10 Days. Μια κινηματογραφική στιγμή που έγινε viral πριν καν υπάρξουν τα social media, χαρίζοντας στην ηθοποιό μια θέση στο πάνθεον των πιο αξέχαστων fashion heroines.Περισσότερο από είκοσι χρόνια μετά, η Hudson επιστρέφει με μια εμφάνιση που μοιάζει σαν φόρος τιμής στον ίδιο της τον μύθο. Στην εκδήλωση Nominees Celebration των Primetime Emmys, στο Λος Άντζελες, εμφανίστηκε με ένα butter-yellow φόρεμα που αναβίωνε το iconic σχέδιο της Carolina Herrera, το οποίο είχε δημιουργηθεί τότε σε συνεργασία με την ενδυματολόγο Karen Patch.