Ολίβια Κόλμαν: Ο παράξενος λόγος που φοβάται να γυρίσει σκηνές σεξ

Όπως και να εμφανιστεί γυμνή στην κάμερα

Η Olivia Colman βρίσκεται πλέον σε ένα σημείο στην καριέρα της όπου μπορεί να είναι επιλεκτική στους ρόλους της. Και ανάμεσα στα πράγματα που αποφεύγει -όπως είπε σε podcast της Amy Poehler, μαζί με τον Benedict Cumberbatch, συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «Ρόουζ εναντίον Ρόουζ»- είναι να γυρίζει σκηνές σεξ.

