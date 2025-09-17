Η πόλη που δέχεται τους περισσότερους επισκέπτες στον κόσμο (δεν είναι το Παρίσι ούτε το Λονδίνο)

Παρόλο που επιστρέψαμε πρόσφατα, οι περισσότεροι από εμάς, από τις καλοκαιρινές διακοπές, ίσως έχουμε αρχίσει ήδη να αναζητάμε τον επόμενο προορισμό μας, τουλάχιστον για μια σύντομη απόδραση του χειμώνα. Η λίστα των δέκα πόλεων που δέχονται τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο (Euromonitor International’s City Destination Index) μπορεί να μας δώσει ιδέες (για το τι να επιλέξουμε ή τι να αποφύγουμε αν προτιμάμε την ησυχία). Βασισμένη σε στατιστικές του 2024, συνδυάζει τους αναμενόμενους προορισμούς (όπως Παρίσι, Λονδίνο) με πόλεις που ίσως δεν έχουμε καν φανταστεί. Ποιες είναι αυτές και πώς τις παρουσιάζει το Conde Nast Traveller σε νέο άρθρο του;