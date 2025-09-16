Η Χάλι Μπέρι είναι η πραγματική Catwoman: Οι φωτογραφίες με το γατάκι που βρήκε στον κήπο της

ΗHalle Berry φαίνεται πως ζει πλέον μια ζωή βγαλμένη… από την ταινία της. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, που ενσάρκωσε τη Catwoman στην ταινία του 2004, ανακοίνωσε μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram πως ακόμα ένα γατάκι εμφανίστηκε στην αυλή του σπιτιού της και δεν κατάφερε να του αντισταθεί.«Σας το είπα ότι είμαι η αληθινή Catwoman! Ένας ακόμη μικρός άγγελος εμφανίστηκε στην αυλή μου», έγραψε στην ανάρτησή της, καλώντας το κοινό της να τη βοηθήσει να βρει όνομα για το νέο της «μωρό». «Είναι μόλις τριών εβδομάδων και είναι γεμάτος ενέργεια!», πρόσθεσε.Η δημοσίευση συνοδεύτηκε από μια σειρά φωτογραφιών που έδειχναν την ηθοποιό να κρατά τρυφερά το ασπρόμαυρο γατάκι στην αγκαλιά της, φορώντας σατέν μαύρες πιτζάμες και καθισμένη στο πάτωμα του σπιτιού της. Σε κάποιες λήψεις, ο φακός επικεντρώνεται στο ίδιο το γατάκι, ενώ σε άλλες διακρίνεται διακριτικά το χαμόγελό της – ένας συνδυασμός κομψότητας και τρυφερότητας που χαρακτηρίζει κάθε της δημόσια εμφάνιση.Η ανταπόκριση των θαυμαστών της ήταν άμεση. Πολλοί πρότειναν ονόματα για το γατάκι, από το παιχνιδιάρικο «Halle Purry» μέχρι το πιο χιουμοριστικό «Perry», εμπνευσμένα από το όνομά της. Δεν έλειψαν και οι πιο fan-based προτάσεις, όπως το «Batman».