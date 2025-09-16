Σελίνα Γκόμεζ: Αυτό είναι το αγαπημένο της φαγητό - Η συνταγή από τη γιαγιά της και πώς τη φτιάχνει (βίντεο)

Μπορεί να μην είναι επαγγελματίας σεφ, όμως η Selena Gomez έχει καταφέρει να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στον κόσμο της μαγειρικής. Στις 9 Σεπτεμβρίου, η αγαπημένη τραγουδίστρια και ηθοποιός εμφανίστηκε στο podcast «Good Hang» της Amy Poehler, όπου celebrities συζητούν για όλα όσα τους εμπνέουν.Κατά τη διάρκεια της χαλαρής της κουβέντας με την Amy Poehler, η πρωταγωνίστρια του Only Murders in the Building μίλησε με χιούμορ και ειλικρίνεια για τους συμπρωταγωνιστές της, Steve Martin και Martin Short, τη δική της αυτοκρατορία ομορφιάς, Rare Beauty, αλλά και για κάτι που την εκπλήσσει κάθε φορά: το ότι πολλοί την περνούν για επαγγελματία σεφ, εξαιτίας της εκπομπής της στο HBO Max, Selena + Chef.«Λατρεύω που ο κόσμος λέει “είσαι σεφ, είχες δική σου εκπομπή μαγειρικής”», είπε γελώντας. «Η ιδέα της εκπομπής ήταν ακριβώς το αντίθετο: ότι δεν ξέρω να μαγειρεύω! Και νομίζω ότι έπειτα από μερικές σεζόν, είναι ασφαλές να πω πως… ακόμα δεν ξέρω. Οι συνταγές ήταν τόσο περίπλοκες!».