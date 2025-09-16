Μάργκοτ Ρόμπι: Εντυπωσιακή εμφάνιση με Mugler φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ και διπλό σκίσιμο στην πρεμιέρα τηςταινίας της
MARIE CLAIRE

Μάργκοτ Ρόμπι: Εντυπωσιακή εμφάνιση με Mugler φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ και διπλό σκίσιμο στην πρεμιέρα τηςταινίας της

Το έχουμε δει ξανά το 1998

Μάργκοτ Ρόμπι: Εντυπωσιακή εμφάνιση με Mugler φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ και διπλό σκίσιμο στην πρεμιέρα τηςταινίας της
1 ΣΧΟΛΙΟ
ΗMargot Robbie έκανε μία από τις πιο δυναμικές εμφανίσεις της στη λαμπερή πρεμιέρα της νέας της ταινίας A Big Bold Beautiful Journey. Η πρωταγωνίστρια του Barbie επέλεξε ένα λευκό κορσέ φόρεμα του οίκου Mugler, με μαύρη halter λαιμόκοψη και τολμηρά σκισίματα στα πόδια, εντυπωσιάζοντας στο κόκκινο χαλί του AMC Lincoln Square στη Νέα Υόρκη, τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου.

 
Το look ολοκληρώθηκε με ένα κομψό σινιόν, ένα εντυπωσιακό χρυσό βραχιόλι με διαμάντι στο κέντρο από τη Lorraine Schwartz, καθώς και σκουλαρίκια και δαχτυλίδια από τον ίδιο σχεδιαστή κοσμημάτων.

 
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης