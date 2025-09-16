Μάργκοτ Ρόμπι: Εντυπωσιακή εμφάνιση με Mugler φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ και διπλό σκίσιμο στην πρεμιέρα τηςταινίας της

ΗMargot Robbie έκανε μία από τις πιο δυναμικές εμφανίσεις της στη λαμπερή πρεμιέρα της νέας της ταινίας A Big Bold Beautiful Journey. Η πρωταγωνίστρια του Barbie επέλεξε ένα λευκό κορσέ φόρεμα του οίκου Mugler, με μαύρη halter λαιμόκοψη και τολμηρά σκισίματα στα πόδια, εντυπωσιάζοντας στο κόκκινο χαλί του AMC Lincoln Square στη Νέα Υόρκη, τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου.Το look ολοκληρώθηκε με ένα κομψό σινιόν, ένα εντυπωσιακό χρυσό βραχιόλι με διαμάντι στο κέντρο από τη Lorraine Schwartz, καθώς και σκουλαρίκια και δαχτυλίδια από τον ίδιο σχεδιαστή κοσμημάτων.