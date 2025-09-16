Σχεδόν τόπλες: Η εκκεντρική εμφάνιση της Τζένα Ορτέγκα, φόρος τιμής σε θρυλικό κινηματογραφικό λουκ
Σχεδόν τόπλες: Η εκκεντρική εμφάνιση της Τζένα Ορτέγκα, φόρος τιμής σε θρυλικό κινηματογραφικό λουκ
Από το 1992
Μια από τις πιο εκκεντρικές εμφανίσεις, αν όχι την πιο εκκεντρική, χάρισε στα Emmy η Jenna Ortega, η οποία επέλεξε να συνδυάσει ένα τοπ Givenchy, φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από κοσμήματα, με μαύρη μάξι φούστα με cut-out και πλατφόρμες Louboutin.
