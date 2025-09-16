Οι τάσεις στα denim που θα φορέσουμε το φθινόπωρο του 2025
Οι τάσεις στα denim που θα φορέσουμε το φθινόπωρο του 2025
Όλες οι σιλουέτες που αναδείχθηκαν στις πασαρέλες της σεζόν.
Όλες οι σιλουέτες που αναδείχθηκαν στις πασαρέλες της σεζόν.
Χωρίς αμφιβολία, τα φαρδιά, baggy jeans είναι η απόλυτη denim τάση των τελευταίων χρόνων και το φθινόπωρο του 2025 συνεχίζουν την κυριαρχία τους, με low-rise εκδοχές στην Stella McCartney και σκούρα indigo washes στον Louis Vuitton.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα