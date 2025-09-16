Κάμερον Ντίαζ και Μπέντζι Μάντεν: Σπάνια κοινή εμφάνιση για το ζευγάρι

ΗCameron Diaz και ο Benji Madden έκαναν μια σπάνια κοινή δημόσια εμφάνιση, επιβεβαιώνοντας πως η αγάπη τους παραμένει δυνατή, έπιετα από σχεδόν μια δεκαετία γάμου.Το διάσημο ζευγάρι παραβρέθηκε στο λαμπερό REFORM Alliance Casino Night Gala, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου στο New Jersey — μια εκδήλωση με φιλανθρωπικό χαρακτήρα, αφιερωμένη στην ενίσχυση του οργανισμού που υποστηρίζει μεταρρυθμίσεις στο σύστημα επιτήρησης και αναστολής στις ΗΠΑ.Η εμφάνισή τους έκλεψε τις εντυπώσεις, όχι μόνο επειδή αποτελούν ένα από τα πιο διακριτικά αλλά αγαπημένα ζευγάρια του Χόλιγουντ, αλλά και λόγω της κομψής, συντονισμένης στιλιστικά επιλογής τους.Και οι δύο επέλεξαν μαύρο σακάκι πάνω από μαύρο τοπ, με την Diaz να προσθέτει χρυσά κοσμήματα, μια μαύρη τσάντα και minimal μακιγιάζ, δημιουργώντας μια απλή αλλά σικ εμφάνιση. Ο Madden κράτησε το look του πιο casual, προσθέτοντας ένα καπέλο από τη σειρά που έχει μαζί με τον δίδυμο αδερφό του, Joel.