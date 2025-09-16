Κάμερον Ντίαζ και Μπέντζι Μάντεν: Σπάνια κοινή εμφάνιση για το ζευγάρι
Κάμερον Ντίαζ και Μπέντζι Μάντεν: Σπάνια κοινή εμφάνιση για το ζευγάρι
Σε φιλανθρωπική εκδήλωση.
ΗCameron Diaz και ο Benji Madden έκαναν μια σπάνια κοινή δημόσια εμφάνιση, επιβεβαιώνοντας πως η αγάπη τους παραμένει δυνατή, έπιετα από σχεδόν μια δεκαετία γάμου.
Το διάσημο ζευγάρι παραβρέθηκε στο λαμπερό REFORM Alliance Casino Night Gala, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου στο New Jersey — μια εκδήλωση με φιλανθρωπικό χαρακτήρα, αφιερωμένη στην ενίσχυση του οργανισμού που υποστηρίζει μεταρρυθμίσεις στο σύστημα επιτήρησης και αναστολής στις ΗΠΑ.
Η εμφάνισή τους έκλεψε τις εντυπώσεις, όχι μόνο επειδή αποτελούν ένα από τα πιο διακριτικά αλλά αγαπημένα ζευγάρια του Χόλιγουντ, αλλά και λόγω της κομψής, συντονισμένης στιλιστικά επιλογής τους.
Και οι δύο επέλεξαν μαύρο σακάκι πάνω από μαύρο τοπ, με την Diaz να προσθέτει χρυσά κοσμήματα, μια μαύρη τσάντα και minimal μακιγιάζ, δημιουργώντας μια απλή αλλά σικ εμφάνιση. Ο Madden κράτησε το look του πιο casual, προσθέτοντας ένα καπέλο από τη σειρά που έχει μαζί με τον δίδυμο αδερφό του, Joel.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Το διάσημο ζευγάρι παραβρέθηκε στο λαμπερό REFORM Alliance Casino Night Gala, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου στο New Jersey — μια εκδήλωση με φιλανθρωπικό χαρακτήρα, αφιερωμένη στην ενίσχυση του οργανισμού που υποστηρίζει μεταρρυθμίσεις στο σύστημα επιτήρησης και αναστολής στις ΗΠΑ.
Η εμφάνισή τους έκλεψε τις εντυπώσεις, όχι μόνο επειδή αποτελούν ένα από τα πιο διακριτικά αλλά αγαπημένα ζευγάρια του Χόλιγουντ, αλλά και λόγω της κομψής, συντονισμένης στιλιστικά επιλογής τους.
Και οι δύο επέλεξαν μαύρο σακάκι πάνω από μαύρο τοπ, με την Diaz να προσθέτει χρυσά κοσμήματα, μια μαύρη τσάντα και minimal μακιγιάζ, δημιουργώντας μια απλή αλλά σικ εμφάνιση. Ο Madden κράτησε το look του πιο casual, προσθέτοντας ένα καπέλο από τη σειρά που έχει μαζί με τον δίδυμο αδερφό του, Joel.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα