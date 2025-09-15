53 Method: Η τεχνική contouring που έχει γίνει viral στο TikTok

Αν ασχολούμαστε έστω και λίγο με τον κόσμο του μακιγιάζ, σίγουρα έχουμε πετύχει το TikTok να κατακλύζεται από βίντεο που δείχνουν την περίφημη 53 contouring method. Πρόκειται για ένα έξυπνο και ιδιαίτερα αποτελεσματικό hack που υπόσχεται ανόρθωση, φως και τέλεια σκιαγράφηση του προσώπου μας, χωρίς υπερβολές και με ελάχιστη προσπάθεια.Τι είναι η μέθοδος 53 και γιατί έχει γίνει τόσο δημοφιλής;Η τεχνική αυτή συνδυάζει δύο βασικά βήματα contouring με έναν παιχνιδιάρικο και εύκολο τρόπο: δημιουργούμε το σχήμα του αριθμού 5 με το concealer και το σχήμα του αριθμού 3 με το bronzer ή την κρεμώδη σκιά για contouring. Στη συνέχεια, κάνουμε σωστό blending και το αποτέλεσμα είναι ένα φυσικά ανυψωμένο και σμιλεμένο πρόσωπο.Η τεχνική έχει γίνει viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και hashtags στα social media, με όσους την έχουν δοκιμάσει να ορκίζονται πως πρόκειται για την πιο απλή αλλά και αποτελεσματική προσέγγιση στο καθημερινό μακιγιάζ.